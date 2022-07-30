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Tekerlekli sandalyedeki dilenci zabıtayı görünce iyileşti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Belediye Zabıta ekiplerini gören tekerlekli sandalyede oturan dilenci kadının oyunu bozuldu.

Eskişehir ilinden İnegöl'e minibüs ile gelen kadınlar, dilencilik yapmaya başladılar. Durumu fark eden zabıta ekipleri, kadınlardan ikisini alarak İnegöl Belediyesine getirdiler.

Tekerlekleri sandalyede oturan Aslınaz Ö.'nün (21) oyununu zabıta ekipleri bozdu. Ekiplerin belediyeye getirdiği kadınların 'tekerlekli sandalyeden kalk yürüyerek gel' demesi üzerine engelli gibi dilenen kadın ayağa kalkarak odaya girdi.

Kadınların üzerlerinde yapılan aramanın ardından, iki kadın zabıta eşliğinde geldikleri minibüsle ilçe dışına çıkarıldı.

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