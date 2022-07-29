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DÜNYA

LPG tankı bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü; 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı

BREZİLYA'da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. İstasyondaki bir otomobilin LPG tankı, dolum sırasında bomba gibi patladı. Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu.

Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı.

Korkunç anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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