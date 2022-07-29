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EKONOMİ

2023 asgari ücrete yüzde 50'ye yakın zam yapılacak! Barış Yarkadaş duyurdu

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili ve Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Yarkadaş, 'İktidar belli ki yılbaşında asgari ücrete seçim de geldiği için yüzde 50’ye yakın bir zam yapacak.' iddiasında bulundu.

Gazeteciler Hacı Yakışıklı, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş; TV100'de Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Ekonominin konuşulduğu bölümde Yarkadaş, asgari ücretle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Yarkadaş, konuyla ilgili şunları söyledi;

''İktidar belli ki yılbaşında asgari ücrete seçim de geldiği için %50’ye yakın bir zam yapacak. O yüzden (MB enflasyon tahmini) %60’ta sabitlediler ama %60 hedefini tutturabilmeleri mümkün değil."

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