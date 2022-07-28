Marmaris’te orman yangını! Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı. Ekiplerin 10 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahalesi başlarken, ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına 10 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahalesi başlarken, ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.