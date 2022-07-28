BIST 2.543
DOLAR 17,91
EURO 18,22
ALTIN 1.010,04
GÜNCEL

Marmaris’te orman yangını! Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı. Ekiplerin 10 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahalesi başlarken, ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına 10 helikopter ve 5 uçakla havadan müdahalesi başlarken, ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alacak verecek meselesinde kan aktı! Çay bahçesinde saldırıya uğradı
Alacak verecek meselesinde kan aktı! Çay bahçesinde saldırıya uğradı
Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlar taşıyan kişilerle birlikte yürüdüğü görüntüler olay oldu
Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlar taşıyan kişilerle birlikte yürüdüğü görüntüler olay oldu
İstanbul'da dehşet! Hızlı araç kullandığı için uyarılınca baba ve oğluna silah çekti
İstanbul'da dehşet! Hızlı araç kullandığı için uyarılınca baba ve oğluna silah çekti
Çocuklarına dayak atarken kocası kaydetti! Suriyeli anne sınır dışı edilecek
Çocuklarına dayak atarken kocası kaydetti! Suriyeli anne sınır dışı edilecek
Hollanda'da Latife teyze gündem oldu! Satırlı soyguncuya temizlik bezi ile müdahale
Hollanda'da Latife teyze gündem oldu! Satırlı soyguncuya temizlik bezi ile müdahale
Kocaeli'de 11 kişi yaralanmıştı! Fabrikadaki patlama anına bakın
Kocaeli'de 11 kişi yaralanmıştı! Fabrikadaki patlama anına bakın
Kocaeli'de Alüminyum fabrikasında patlama! 1 işçi yaralandı
Kocaeli'de Alüminyum fabrikasında patlama! 1 işçi yaralandı
Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Marmaris’te mutfak tüpü patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Marmaris’te mutfak tüpü patladı! Ortalık savaş alanına döndü
Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı
Irak’ta Şii lider Sadr’ın destekçileri parlamentoyu bastı