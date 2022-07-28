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FENERBAHÇE

Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe taraftarlarından 'Vladimir Putin' tezahüratı

Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlıyor. Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev, Buyalskiy'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ukraynalı Dinamo Kiev takımının oyuncusu, attığı golün ardından Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru yaptığı "abartılı" gol sevincinin ardından sarı kart gördü. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Buyalskiy'nin gol sevincini ıslıkla protesto etmesinin ardından tribünlerden "Vladimir Putin" tezahüratları duyuldu.

Dinamo Kiev 2-1 kazandı
Karşılaşma Dinamo Kiev'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

Lucescu'dan tepki
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise "Vladimir Putin" tezahüratlarını gerekçe göstererek maç sonu basın toplantısına çıkmadı.

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