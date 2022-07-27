Estetiğe para vermeyin diyen Esra Dermancıoğlu'na Seda Sayan'dan bomba yorum!

"Kaderimin Oyunu" dizisi ile izleyici karşısına çıkan, başarılı performansı ile gönüllere taht kuran Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak estetik yaptıranları çektiği video ile ti'ye alan Dermancıoğlu "Estetiğe para veremeyenler bu yöntemi deneyin" dedi. Seda Sayan o videoya kayıtsız kalamadı...

Fatmagül'ün suçu ne dizisindeki başarılı performansıyla adını milyonlara duyuran, son olarak "Kaderimin oyunu" dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Estetik yaptıranları çektiği video ile ti'ye alan Dermancıoğlu "Estetiğe para veremeyenler bu yöntemi deneyin" dedi.

Paylaştığı video ile takipçilerini kahkahaya boğdu

Paylaşımlarıyla takipçilerini kahkahaya boğan Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz" diyerek yüzüne kurutma makinesi tuttu.

Seda Sayan o paylaşıma kayıtsız kalamadı

Oyuncunun paylaşımına ilk yorum Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki rol arkadaşı Beren Saat'ten geldi. Saat kahkaha emojisi yorumu yaparken yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan da sessiz kalamadı. Geçtiğimiz günlerde yüzüne ve boynuna bir dizi işlem yaptıran Sayan, Dermancıoğlu'nun paylaşımına "Seviyorum seni" yorumunu yaptı. Oyuncu da "Seda'ma laf yok" cevabını verdi.