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POLİTİKA

İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım

İBB Başkanı İmamoğlu, yaşanan afetlerde İstanbul'da olmadığı ve tatil yaptığı yönündeki eleştirilere, 3 yılda 20 gün tatil yaptığını ifade ederek yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek programında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, son olarak İstanbul'daki su baskınlarında gündeme gelen tatil eleştirileri hakkında da konuştu.

"3 yılda 20 gün tatil yaptım"
Altaylı'nın sorusu üzerine İmamoğlu, "3 yılda benim 4 tatilimi de biliyorsunuz. Başka yok. Toplam 3 senede 20 gün. Sayın Cumhurbaşkanı kendi döneminde benim 4 katım tatil yapmış. Bizim izim günlerimiz var." dedi.

"Ben çizmelerimi giyip şov yapacak bir başkan değilim"
İstanbul'da sadece 1 sokakta sel olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Ben sel olduğunda oraya gidip çizmelerimi giyerek vatandaşa talimat verecek bir belediye başkanı değilim. Ben çizmeleri daha önce giydim. Bu yerlerle ilgili ilk yaşanan sıkıntılardan sonra yola çıkarttım arkadaşlarımı" dedi.

Türkiye''nin de bunu istemediğini düşünüyorum"
Altaylı'nın neden uçağa atlayıp İstanbul'da çizmelerini giymediğine yönelik soruya ise İmamoğlu, "Bu şovdur. Türkiye'nin bunu istemediğini düşünüyorum. Evindekiler kendini benim yerime koysunlar. Popülizm yap, alkışı topla, puanını kazan sonra gizli tatil yap. Birileri 10 gün bir yere gidiyor. Kimsenin haberi yok. İmamoğlu ayağını uçağa atlıyor bütün dünya duyuyor" dedi.

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