CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Behzat Ç. dizisi oyuncusu çıktı! Gazeteci dövmeye kalkan isim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın Behzat Ç dizisinde oynadığı ortaya çıktı. O görüntüler sosyal medyada olay oldu. Topsakal, 6'lı Masa liderlerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili mutabakatı imzaladıkları törende gazeteci Deniz Zeyrek'e hakaretler edip dövmeye kalkışmıştı.

Yeni bölümlerinin çekimine başlanan Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan Behzat Ç'nin eski bölümlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın da yan roller de oynadığı ortaya çıktı. Bir bölümde polisi canlandıran Ömer Topsakal, başka bir bölümde ise katil rolünde oynadı.

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı Behzat Ç ilk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlandı. İçindeki siyasi göndermelerin olduğu dizi, yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinin başında yer aldı.

6'lı Masa zirvesinde Deniz Zeyrek'i dövmeye kalktı

6'lı Masa liderlerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili mutabakatı imzaladıkları törene Ömer Topsakal'ın karıştığı skandal damga vurmuştu. Tuncay Özkan'ın ekibinden olduğu belirtilen Topsakal, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i dövmeye kalkmış ve hakaretler savurmuştu.

Ömer Topsakal kimdir?

9 Eylül 1988 Ankara doğumlu olan Ömer Topsakal, Kırıkkale Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı bölümünden 2009 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Habertürk Televizyonu'nda çalışma hayatına başlayan Topsakal, 2011 yılında Avrasya TV'de Muhabir-Editör olarak görev yaptıktan sonra, bir kez daha Habertürk TV ekibine katıldı.

Yargı ve parlamento muhabirliği görevlerini üstlenen Topsakal, 2019 yılı Ekim ayından bu yana, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı olarak görev yapıyor.