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Rizeliler Derneği değil sanki cephanelik! Başkan silah ve kılıçlarla havasını attı

ELİYLE yemek yediği görüntülerle olay olan Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, şimdi de elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla paylaşım yaptı. Söz konusu görüntüler gündem oldu.

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri'nin çok sayıda silah ve kılıçla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Sivri'nin elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdiği görüntülerin yanı sıra birçok silahla havaya ateş ettiği görüntüler de yayınlandı.

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