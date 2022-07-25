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Bursa'da 9 yaşında çöp evden çıkan çocuk için hastane konuştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli odasında baygın bulunup, Antalya’da devlet korumasına alınan 9 yaşındaki Cem M.A,'nın sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bursa'da çöp evden çıkan 9 yaşındaki Cem Muhammed'in son durumuyla ilgili bulunduğu hastane basın açıklaması yaptı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ın açıklamaları şöyle:

-Gelişme geriliği mevcut. Önemli olan gelişme geriliği değil, toparlaması mümkün ama daha önemlisi travmalar var. Ruhsal sağlığı açısından çok ciddi görevler var. Uzun süre açlıktan sonra aniden beslenmeye geçilemiyor. Düşük kalorili ve yavaş beslenme başlanacak.

-Çok güzel bir çocuk. Gülümseyen bir çocuk. Daha korkak bir çocuk bekliyordum. Bizi mutlu etti daha farklı bekliyordum.  Önemli olan onu bu yaşadığı şeyi geri bırakabilecek kadar güçlü yetiştirebilmek. 

-17 kilo, 138 santim boyu.Persentile göre yüzde 50'nin altııda. Olması gerekenin çok çok altında. Bir deri bir kemik neredeyse. Olması gereken düzeye gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

-Organ yetmezliği tespit etmedik. Sıvı açığı var. Yüksek kalori bol proteine geçilecek. Yaşıtlarını yakalaması biraz zaman alacak.

Hiç okula gitmemiş
-Gülümsedi. Hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmiyormuş. Taze fasülye yemiş, çorba içmiş, yoğurt yemiş. Oyuncakları görünce mutlu oldu. Daha yolun çok başındayız.

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