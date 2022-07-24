BIST 2.517
DOLAR 17,73
EURO 18,12
ALTIN 984,99
GÜNCEL

Manisa'daki yangında 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı.

20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi
 Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binali Yıldırım gençlerin isteğini geri çevirmedi! "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi
Binali Yıldırım gençlerin isteğini geri çevirmedi! "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi
Ukrayna karşılık verdi! Rus S-300 hava savunma sistemi imha etti
Ukrayna karşılık verdi! Rus S-300 hava savunma sistemi imha etti
Yolculuk videosu paylaştı: 2 dakika sonra eşiyle kazada öldü
Yolculuk videosu paylaştı: 2 dakika sonra eşiyle kazada öldü
SUNGUR, TSK'ya teslim edildi! İHA'lar, jetler ve helikopterlerin korkulu rüyası
SUNGUR, TSK'ya teslim edildi! İHA'lar, jetler ve helikopterlerin korkulu rüyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu
Yılanı gören adam olduğu yerde bayıldı! Sonrası korkunç!
Yılanı gören adam olduğu yerde bayıldı! Sonrası korkunç!
Meral Akşener kulağındaki küpeyi çıkarıp genç çocuğa verdi! 'Gerçekten sevdiğin kıza hediye et'
Meral Akşener kulağındaki küpeyi çıkarıp genç çocuğa verdi! 'Gerçekten sevdiğin kıza hediye et'
Samsun'da 95 yaşındaki sürücü ölüme böyle sürdü
Samsun'da 95 yaşındaki sürücü ölüme böyle sürdü
Sel felaketi! Araçlar suya gömüldü 20 kişi öldü kayıplar da var
Sel felaketi! Araçlar suya gömüldü 20 kişi öldü kayıplar da var
İstanbul'da kamyonun gecekondunun üzerine uçtuğu anlar kamerada
İstanbul'da kamyonun gecekondunun üzerine uçtuğu anlar kamerada