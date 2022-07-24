Manisa'daki yangında 20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı.

20 ev boşaltıldı, 40 kişi tahliye edildi

Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.