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DÜNYA

Ukrayna karşılık verdi! Rus S-300 hava savunma sistemi imha etti

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı. Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

Rusya'nın 14 Şubat'tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65'ten fazla yerde hava savunma füze sistemini kaybettiği bildiriliyor.

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