Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar kamerada!

İSTANBUL‘da Sarıyer eski oto sanayi sitesinde 10 aşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Sapık adam görüntülerin ardından gözaltına alındı...

10 yaşındaki S.B.’nin babası, okulların yaz tatiline girmesi sebebiyle evde tek kalmaması için kızını alarak çalıştığı İstanbul Sarıyer’deki Sarıyer Eski Oto Sanayi Sitesi’ne getirdi. Oda TV'nin haberine göre S.B., araba tamirhanesinde yer alan yatakta yattığı sırada babasının müşterisi olan O.R. tarafından cinsel istismara uğradı.

Babasına söyleyince sapık müşteri hızla kaçtı!

Cinsel istismara uğrayan S.B.’nin yaşadıklarını babasına söylemesinin ardından, O.S. olay yerinden hızlı uzaklaştı. Olayın polise bildirilmesi sonrasında sanayi sitesindeki esnafların da yardımıyla O.S. yakalandı ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cinsel istismara uğrayan 10 yaşındaki S.B.’nin babası, ilçe emniyetteki çocuk şubeye giderek ifade verdi ve O.R.’den şikayetçi oldu.

Kamera o anları an be an kaydetti

Cinsel istismarın görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 10 yaşındaki S.B.’nin uzandığı yatağın yanına gelen O.R.’nin eliyle cinsel organını çıkardığı görülüyor. Bir süre gelenleri kontrol eden O.R., dışarı doğru çıktığı sırada yataktan kalkan S.B. hızlı bir şekilde ayakkabılarını giyerek dışarı doğru hızla çıkıyor.