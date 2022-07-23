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Samsun'da 95 yaşındaki sürücü ölüme böyle sürdü

SAMSUN'da 95 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, karşı yöne geçtiği sırada başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ölümlü o kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavakdibi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan 95 yaşındaki Yunus K.'nin kullandığı 55 HL 271 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Yunus K. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Vakkas G. ile M.S.G. (17) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise kameraya saniye sariye yansıdı.

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