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DÜNYA

Rusya'da maymun, Ukraynalı kızı yemeye çalıştı! Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da küçük bir kız çocuğu maymun saldırısına uğradı. Hayvanat bahçesinden kaçtığı öğrenilen maymun, Ukraynalı küçük kızı ağır yaraladı. Dehşet dolu o anlar kameraya yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir hayvanat bahçesinden kaçan maymun, savaştan kaçan Ukraynalı ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Çocukların oynadığı merdivene çıkan maymun, Paulina adındaki küçük kıza saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maymunun gelmesiyle diğer çocukların kaçtığı, maymunun darbelerinden kaçmaya çalışan çaresiz çocuğun yardımına annesi ve babasının koştuğu görüldü.

Annesi çocuğunu kucağına alarak maymundan kurtarırken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuğunun kollarında ve bacaklarında derin yaralar açıldığı, kan kaybı yaşadığı belirtildi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukraynalı ailenin, Şubat ayında savaşın başlamasıyla ülkeden ayrıldığı, Moskova'daki bir arkadaşlarının evinde kaldığı öğrenildi.

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