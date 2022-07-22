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Çorum'da vinç dehşet saçtı! Metrelerce savrulup can verdiler! Dehşet anları kamerada

ÇORUM'da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Düz idaresindeki vinç, freninin boşalması neticesinde yol kenarında bekleyen bir otomobile ve kaldırımdaki vatandaşlara çarptı.

Kazada ismi öğrenilemeyen iki yaya hayatını kaybederken, vinç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza anı kamerada
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ankara istikametinde seyir halinde Necmettin Düz idaresindeki vincin Buharaevler Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptığı görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkan vinç, yürüyen iki kadına çarpıyor. Vinç daha sonra yol kenarında arıza yapan otomobile çarparak durabiliyor.

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