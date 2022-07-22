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DÜNYA

Havuz partisinde felaket yaşandı! Bir anda oluştu içine düşüp öldü görüntü korkunç

İSRAİL'den son gelen haber dehşete düşürdü. Özel bir şirketin çalışanları için verdiği parti felaketle bitti. Havuzun altında obruk oluştu ve 1 kişi obruğun içinde düşerek hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu. Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini aktardı.

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