Eşeklik edip eşeği tekme tokat dövdü! Eşeğin intikamı efsane oldu sonunu izleyin

Sosyal medyaya düşen eşek görüntüsü herkesin dilinde. İnsanoğlu eşeklik edip hayvana zulmedince işin sonu hiç de ummadığı bir şekilde bitti. Dövdüğü eşek adam üstüne binince intikamını fena aldı...

Bugün sosyal medya eşeğe saldıran bir kişinin görüntüleri paylaşıldı. Hayvanı ipinden tutup tekme tokat döven adam, hayvana işkence ederken arkadaşı da onu kameraya aldı. Dövdüğü eşeğin sonrasında sırtına binen adam attığı tekmelerin faturasını ödedi. Eşek sırtına bindiği sırada adamın ayağını bir yakaladı bir daha bırakmadı. Çığlıklar atarak ayağını kurtarmaya çalışan adam, eşeğin sırtından kendini yere atsada kurtulamadı. Eşek yakaladığı ayağı bırakmayın adamı yerde çevirip durdu.

Sosyal medya kullanıcıları eşeğin ısırığıyla ilgili "Eşek ısırığı basit bir şey değildir. Tüm kemikleri tamamen kırar. Muhtemelen dişlerinin birbirine değdiğini hissetmeyi bırakacaktır." ifadeleri kullanıldı.