Sadettin Saran'dan şok İmam Hatip çıkışı! İHL sayısı artıyor öğrenci artmıyor?

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İmam Hatip okullarını hedef aldı. "İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor" diyen Saran, diğer meslek liselerinde ise durumun tam tersi olduğunu söyledi.

Saran Group Yönetimi Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İmam Hatip liselerinin sayısı artarken öğrenci sayısının artmadığını iddia ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'na acil reform çağrısı yaptı. Saran'ın sosyal medyadan paylaştığı video yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.

Milletin yok edilmesi için bomba ve füze şart değil!

Saran, "Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve malesef eğitimde durumumuz çok kötü. Bakın Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir. Eğitim kalitesini düşürmek yeter. Aileler bu gidişatı görüyorlar aslında. Çocukları için çaresizce kaliteli eğitim bulmaya çalışıyorlar" dedi.

İmam Hatip okulları artarken, meslek lisesi okulları azalıyor

Özellikle Anadolu ve Fen Liseleri'ne büyük ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sadettin Saran, şöyle devam etti: "İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var."

Derhal A'dan Z'ye eğitim reformu yapılsın

"O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz.

Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder!"