'Hakan Fidan iş başında' denmişti! O fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep tayyip Erdoğan, İran'daki üçlü zirvede konuşma yaparken, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefon ekranını kontrol ettiği fotoğraf olay olmuştu. “Fidan iş başında”, “Meslek hastalığı” gibi espriler yapılan görüntülerle ilgili perde arkasında yaşananları Habertürk yazarı Kübra Par yazdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı”nda bir araya geldi. Erdoğan’ın basın toplantısı düzenlerken arkasında oturan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonda yazdıklarına bakıyor!

Kaydedilen bir görüntüde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yanında telefonuyla ilgilenen Fahrettin Altun’un telefonuna baktığı görüldü. Bu görüntü sosyal medyada birçok kişi tarafından “Meslek hastalığı, MİT Başkanı nasıl olsa” şeklinde yorumlandı. Habertürk yazarı Kübra Par, olayın perde arkasını yazdı. Kübra Par şunları kaydetti:

Bir anda telefonuna bakmaya başlayınca...

Hakan Fidan’ın bir yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öteki yanında ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, onun yanında da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oturuyordu. Cumhurbaşkanı önündeki metni okurken bir ara Altun telefonuna bakmaya başladı. Fidan da yandan onun telefonunu keserken kameralara yakalandı.

“Fidan iş başında”, “Meslek hastalığı” v.s...

Dün doğal olarak bu kare üzerine epeyce geyik çevrildi. “Fidan iş başında”, “Meslek hastalığı” gibi espriler yapıldı. Gerçi bunun için MİT Başkanı olmaya gerek yok. İtiraf edelim pek çoğumuz yanımızda oturan kişi mesajlaşırken çaktırmadan kafa uzatıyoruz. Hatta buna karşı ekranı yalnız dik açıdan gösterip yanlardan karartan ekran koruyucular bile icat edildi.

Hakan Fidan fark edileceğini düşünemedi mi?

Peki Fidan canlı yayında olduğunu ve bu bakışın fark edileceğini düşünemedi mi? Görüntüleri dikkatle incelerseniz olayın aslında öyle olmadığı anlaşılıyor çünkü söz konusu anın devamında Altun telefonunun ekranını büyüterek Fidan’a gösteriyor.

Birden hareketlilik artıyor ve not gidiyor...

Hatta ondan öncesinde daha dikkat çekici bir detay var. Altun önündeki notlara bakarken bir şey fark ediyor. Önce Fidan’a sonra diğer yanında oturan İbrahim Kalın’a dönüp bir şeyler söylüyor. Ekip hareketleniyor. Birkaç saniye sonra Kalın Cumhurbaşkanı’na bir not yazıp uzatıyor.

Cumhurbaşkanı'na verilen nottaki yanlış ya da eksik ne?

Muhtemelen Cumhurbaşkanı’na hazırlanan notlarda bir eksik veya hata fark ettiler ve durumu nasıl düzeltebileceklerini çaktırmadan tartışmaya çalıştılar. Ben daha ziyade Cumhurbaşkanı'nın önüne koydukları notta ne yazdığını merak ettim doğrusu..."