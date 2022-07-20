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Suriyeli gencin etrafını saran kalabalık resmen öfke kustu: Size o kadar gıcık oluyoruz ki...

Bir sokak röportajı sırasında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösteren kalabalık, büyük tepki çekti. Suriyeli gence bin bir hakarette bulunan kalabalık resmen öfke kustu.

Sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu devam ediyor. Provokatif açıklamalar yapan siyasetçilerin de etkisiyle katlanarak artan sığınmacı düşmanlığı yeni bir boyuta ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Bir sokak röportajı sırasında Suriyeli bir gencin etrafını saran öfkeli ve ırkçı kalabalık gence adeta öfke kustu.

Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım
Son dönemde artan mülteci düşmanlığı bazı siyasetçilerin nefret söylemleriyle katlanarak artarken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir sokak röportajı sırasında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösteren kalabalık, büyük tepki çekti. Suriyeli gencin 'Size o kadar gıcık oluyoruz ki...', 'Erkek misiniz, adam mısınız...' sözleri karşısında kendini, 'Hem okuyup hem çalışıyorum. Ben bir insanım' ifadeleriyle savunduğu anlar kameraya yansıdı.

17 yaşında hem okuyup hem de çalıştığını, maruz kaldığı ırkçılık yüzünden okulundan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Suriyeli bir gence, diğerlerinin öfke dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

"Size o kadar gıcık oluyoruz ki"
Suriyeli genç, "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." sözleri karşısında kendini "Ben bir insanım" diyerek savundu.

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