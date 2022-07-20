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MSB yine Yunanistan'ı suç üstü yakaladı görüntüleri yayınladı

Millî Savunma Bakanlığı sosyal medyadan İHA görüntülerini yayınladı. Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'ndeki Sarnıç Burnu'nun kuzeyinde, 18 Temmuz'da Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından 2 can salına transfer edilen göçmenlerin Türk karasularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldı.

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