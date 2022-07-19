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Seyyar satıcı polise kızıp meyvelerini yere saçtı: “İkinci kez arabamızı bağladılar”

ESENYURT'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine kızıp meyveleri yola saçtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde E-5 Haramidere mevkiinde meydana geldi. Seyyar bir şekilde meyve satan adamı gören trafik polisleri yanına gittiler. Satıcısına aracın bağlanacağını söyleyen ekipler, tepki ile karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola dökerken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“İkinci kez arabamızı bağladılar”
Konu ile ilgili konuşan seyyar satıcı Çetin Avcı, “İkinci kez arabamızı bağladılar. Ben şimdi nereye gideceğimi bilemiyorum. Ben üç çocuk babasıyım. Zengin bir insan olsam burada gelip kendimi yerlere atmam. Sorgusuz sualsiz gelip bağladılar. Biz de malımızı yere indirdik gittik. 12 bin lira zararımız var. Allah yardımcımız olsun” dedi.

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