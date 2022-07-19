Boris Johnson savaş uçağı kullandı! İngiliz basını alay etti

Koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaş uçağı kullandı. Pilot kıyafetleriyle poz veren Johnson İngiliz basınında alay konusu oldu. Başbakanlık koltuğunu kokpite benzeten Johnson’un bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı ileri sürüldü.

Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı. Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson savaş uçağı uçurdu.

Başbakanlık görevini bırakmaya hazırlanan Johnson, geçen hafta ziyaret ettiği bir askeri üstte savaş uçağı kullandı.

İngiltere Başbakanı yaşadığı deneyimi ziyaret ettiği Farnborough Havacılık Fuarı'nda anlattı. Başbakan, pilot koltuğunda bazı manevralar yapmasına izin verildiğini söyledi.

Johnson fuarda yaptığı konuşmada başbakanlık koltuğunu da kokpite benzeterek görevini diğer başbakana sorunsuz bir şekilde devretme sözü verdi.

'Bu harika çift motor kükremeye devam edecek'

Johnson, ''Kokpitte geçirilen 3 mutlu yılın ardından şimdi kontrolü başkasına devreceğim. Kim olacağını bilmiyorum ama Muhafazar Parti'nin bu harika çift motoru kükremeye devam edecek'' dedi.

Farnborough Havacılık Fuarı, Boris Johnson'ın başbakan sıfatıyla katıldığı son etkinlerden biri oldu.

Sonbaharda koltuğunu bırakacak olan Johnson'ın, pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleriyse İngiliz basınında çok ses getirdi.

İngiliz basını alay etti

İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti.

Boris Johnson'ın bu imajıyla siyaseti sürdürmeye kararlı olduğu mesajını vermeye çalıştığı yorumları yapılıyor.