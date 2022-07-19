BIST 2.493
DOLAR 17,58
EURO 18,02
ALTIN 967,48
DÜNYA

Dünya bu adamı konuşuyor! Kıyamet gibi yangından son anda koşarak kurtuldu

Avrupa'da hissedilen aşırı sıcaklıklar, orman yangınlarının da artmasına neden oldu. Birçok ülke, orman yangınlarıyla mücadele etmeye başladı. İspanya’da devam eden orman yangınlarında alevlerin arasında kalan bir adam son anda kaçarak kurtulurken, bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması ise büyük paniğe yol açtı.

İspanya’da sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken orman yangınları bir çok bölgede henüz kontrol altına alınamadı. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamora eyaletine bağlı Tabara’da yaşadığı kasabaya alevlerin sıçramasını önlemek için hendek kazan Angel Martin Arjona, yangının ortasında kaldı.

İş makinesiyle alevlerden kaçmaya çalışan Arjona, bir süre sonra araçtan indi ve koşarak alevlerin içinden çıkmayı başardı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Arjona, hastaneye kaldırılırken sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Tren alevlerin ortasında kaldı
Şiddetli yangınların devam ettiği Zamora’da bir yolcu treninin alevlerin ortasında kalması sonucu yolcular korku dolu anlar yaşadı. Trenin her iki tarafında görülen alevler büyük paniğe yol açtı. Yolculardan Francisco Seoane İspanya basınına yaptığı açıklamada, yangının çok hızlı yayıldığını ve bir anda çevredeki çalıların alev aldığını söyledi.

Seoane, "Yangının sıçraması an meselesiydi. Birden hava karardı. Vagonun içindeki dumanın kokusunu bile alabiliyorduk” dedi. İspanya demiryolu şirketi Adif, olayın yaşandığı sırada yolcuların tehlike altında olmadığını açıkladı

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi zirvesi! 30 milyar dolar hedefi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi zirvesi! 30 milyar dolar hedefi...
İYİ Parti lideri Akşener gözyaşlarına boğuldu! Bir anda kapı açıldı ve hepsi içeri girdi
İYİ Parti lideri Akşener gözyaşlarına boğuldu! Bir anda kapı açıldı ve hepsi içeri girdi
Mahalle sakinleri isyan etti: Bir evde 30 kişi kalıyor, taciz etmeye kalkmışlar
Mahalle sakinleri isyan etti: Bir evde 30 kişi kalıyor, taciz etmeye kalkmışlar
Boris Johnson savaş uçağı kullandı! İngiliz basını alay etti
Boris Johnson savaş uçağı kullandı! İngiliz basını alay etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrenim kredileri artık sadece ana para ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrenim kredileri artık sadece ana para ödenecek
Hülya Avşar Ayvalık sokaklarında Ankara havası oynadı
Hülya Avşar Ayvalık sokaklarında Ankara havası oynadı
Aydın’da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Aydın’da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...
Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...
Adıyaman'da balıkçıların oltasına takıldı videoya aldılar nesli tükenmek üzere
Adıyaman'da balıkçıların oltasına takıldı videoya aldılar nesli tükenmek üzere
İsmailağa cemaatinden yakası açılmadık Cübbeli ifşaları: Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu
İsmailağa cemaatinden yakası açılmadık Cübbeli ifşaları: Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu