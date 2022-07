İsmailağa cemaatinden yakası açılmadık Cübbeli ifşaları: Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut efendinin ölümü sonrasında liderlik kavgasıyla karıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati liderliğine oynayanlarla ilgili yakası açılmadık ifşalarda bulundu. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'yü kasetlerle tehdit ederken, Fas ve Tunus'tan gelen kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyi caiz gösteren fetvalar uydurduğunu öne sürdü.

İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası başlayan liderlik kavgasında ortalık yakası açılmadık ifşalarla sallanmaya başladı. Mahmut Efendi'nin yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, İsmailağa Cemaati'nin liderliği için ismi geçen 'Cübbeli Ahmet'e 'kaset' ve kadınlar üzerinden saldırdı.



Saadeddin Ustaosmanoğlu, "Erkeksen şeyhliğini ilan et... Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur!' diyerek Cübbeli'ye meydan okudu ve kadınlarla cinsel ilişki için ayet uydurduğunu öne sürdü. İşte o sözleri:



-Fas'tan Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla yatmayı hangi ayetten çıkarttın. Ne diyorsun? Bunu ben söylemedim deme. Bana söyledin 2 tane de şahit vardı. İnkar et de göreyim. Sen önce kadınlarla yatmayı hangi ayete dayandırdın bunu bir söyle bakalım.

-Bir ayet bulmuş. Bu ayetten çıkardığı fetvaya göre Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla evleniyor. Sonra o kadınlar gidiyorlar geri dönmeyince boşuyor. Fakat bu kadınlar Hıristiyan.