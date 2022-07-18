Antalya'da yangın: 2 çocuk mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Antalya’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 2 çocuk mahsur kaldı. Çocuklardan birini kapıyı kıran komşular çıkarırken, balkonda alevlerin arasında kalan çocuğu ise itfaiye kurtardı.

Yangın saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2461 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın son kat dairesinde çıktı. Şerzan B.(5) ve Berkan B.(7) kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin pencerelerden çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çocuklar ise yangından farklı noktalara kaçtı. Balkonda mahsur kalan çocuğu gören vatandaşlar, daire kapısını kırıp içeri girdi ve Berkan B.’yi kurtarmayı başardı. Vatandaşlar içeriyi bir anda yoğun duman ve alevin kaplaması nedeniyle balkonda bulunan Şerzan B’ye ulaşamadı. Alevlerin tüm evi kaplamasıyla vatandaşlar balkondaki çocuğu güvenli noktaya yönlendirdi ve karşıdan üzerine hortum ile su tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye açtığı merdivenle önce yangına müdahale etti, ardından balkonda büyük korku yaşayan Şerzan B.’yi kurtardı.