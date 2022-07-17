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Bakan Soylu, helikopterle trafik denetimine katıldı

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz Bağlantı Yolu'na gelen Bakan Soylu, helikopterle bölgede inceleme yaptı.

“Geçen bayrama göre trafik yüzde 50 arttı”
Bolu güzergahında trafiğin geçen yıla göre yüzde 50 arttığını söyleyen Soylu, “Buradan gerek Anadolu istikametine, gerekse Anadolu’dan İstanbul istikametine toplam gelen araç sayısı bir önceki bayramda 900 bin seviyesindeyken şu anda 1 milyon 500 bini aşmış durumda. Geçen bayramlara göre yüzde 50 üzerinde trafik yoğunluğu olmasına rağmen kazalarda ve ölümlü kazalarda ciddi bir azalma oldu” diye konuştu.

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