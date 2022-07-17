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Ataol Behramoğlu'nun üniversitedeki görevine son verildi Kurban Bayramı sözleri tepki çekmişti

Kurban Bayramı hakkındaki sözleriyle tepkilerin hedefindeki edebiyatçı Ataol Behramoğlu, 10 yılı aşan bir süredir sürdürdüğü İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki akademisyenlik görevine son verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki işine son verildiğini açıkladı.

Halk TV’de Serhan Asker’in programına konuk olan Behramoğlu, "Ben bir akademisyenim. Benim Rus Dili ve Edebiyatı profesörü olduğumu çok az kişi bilir. İstanbul Üniversitesi’nden emekliyim ve özel üniversitelerde devam ediyordum. Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı. Hala bu sıkıntılar her anlamda devam ediyor. İçerde ve dışarıda…" ifadelerini kullandı. 

"Yaşadıklarımdan öğrendiğim var" diye bir şiir yazdığını anımsatan Behramoğlu,  "Yaşama sevinciyle doluyum. Düşünün kaç yaşına geldim, buzuki öğreniyorum, piyano öğreniyorum" dedi.

Behramoğlu 2011 yılından itibaren bu görevi sürdürüyordu.

Kurban Bayramı sözleri tepki çekmişti 
Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu Kurban Bayramı'na ilişkin, “Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” dedi. Behramoğlu'nun kurban ibadetiyle ilgili hadsiz sözlerine tepki yağmıştı.

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