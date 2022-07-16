BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
GÜNCEL

Muhalefet talimatı Emre Uslu dan mı alıyor? FETÖ bile diyemediler

FETÖ’cü Emre Uslu, iki yıl önce CHP yönetimini ve partilileri “FETÖ söylemini meşrulaştırmayın” diye uyarmış, onlara adeta “FETÖ” demeyi yasaklamıştı. Hatta Ekrem İmamoğlu’na da buna uyduğu için teşekkür etmişti.

15 Temmuz'u anma adına paylaşım yapan CHP'li isimlerin FETÖ demeden sadece yarım ağız bir demokrasi söylemiyle bunu yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. 2 yıl önce 'bana terörist diyene oy yok' şeklinde bir ifadeyle muhalefeti baskı altına almaya çalışan Emre Uslu'nun o paylaşımı tekrar gündem oldu. 

Muhalefet talimatı Emre Uslu dan mı alıyor?
FETÖ kelimesinin kullanılmamasını CHP ye dikte eden Uslu'nun konuşması bugün Muhalefetin #15Temmuz mesajlarına da yansıdı. FETÖ kelimesini kullanmadan sözde kınama mesajları yayınlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FETÖ'nün ihanet çemberi deşifre edildi! Firari hain Adil Öksüz'ü böyle anlattı
FETÖ'nün ihanet çemberi deşifre edildi! Firari hain Adil Öksüz'ü böyle anlattı
CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz sözleri: Bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır
CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz sözleri: Bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır
Bahçeli: "Milli birlik ve dayanışma ruhu FETO'yu durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır"
Bahçeli: "Milli birlik ve dayanışma ruhu FETO'yu durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır"
15 Temmuz'un 6. yılında Katar ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı
15 Temmuz'un 6. yılında Katar ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı
İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!
İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!
Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğun feci ölümü önce taksi sonra otobüs çarptı!
Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğun feci ölümü önce taksi sonra otobüs çarptı!
Cihat Yaycı'dan FETÖ açıklaması: Skandal olur mektup bıraktım öldüğümde açıklarım
Cihat Yaycı'dan FETÖ açıklaması: Skandal olur mektup bıraktım öldüğümde açıklarım
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular
Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!
Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!
Bakırköy'de akaryakıt yüklü tır köprüye sıkıştı!
Bakırköy'de akaryakıt yüklü tır köprüye sıkıştı!