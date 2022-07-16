Muhalefet talimatı Emre Uslu dan mı alıyor? FETÖ bile diyemediler

FETÖ’cü Emre Uslu, iki yıl önce CHP yönetimini ve partilileri “FETÖ söylemini meşrulaştırmayın” diye uyarmış, onlara adeta “FETÖ” demeyi yasaklamıştı. Hatta Ekrem İmamoğlu’na da buna uyduğu için teşekkür etmişti.

15 Temmuz'u anma adına paylaşım yapan CHP'li isimlerin FETÖ demeden sadece yarım ağız bir demokrasi söylemiyle bunu yapmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. 2 yıl önce 'bana terörist diyene oy yok' şeklinde bir ifadeyle muhalefeti baskı altına almaya çalışan Emre Uslu'nun o paylaşımı tekrar gündem oldu.

Muhalefet talimatı Emre Uslu dan mı alıyor?

FETÖ kelimesinin kullanılmamasını CHP ye dikte eden Uslu'nun konuşması bugün Muhalefetin #15Temmuz mesajlarına da yansıdı. FETÖ kelimesini kullanmadan sözde kınama mesajları yayınlandı.