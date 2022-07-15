BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 957,52
GÜNCEL

Cihat Yaycı'dan FETÖ açıklaması: Skandal olur mektup bıraktım öldüğümde açıklarım

FETÖ konusunda çarpıcı belgeler ortaya koyan, 'Mavi Vatan' hakkındaki çalışmalarıyla da bilinen müstafe Tümamiral Cihat Yaycı 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken açıklamalarda bulunarak "Bunu ilk defa söylüyorum, skandal olur açıklamayacağım, mektup olarak bıraktım" dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a giden süreç ve TSK'daki FETÖ yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Yaycı, elinde bir belge bulunduğu belirtti ve "Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım" dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Haber Global'de 15 Temmuz'un 6. yılında, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaycı, FETÖ yapılanmasına ilişkin 'elinde bazı belgelerin bulunduğunu'belirterek bunları bir mektup olarak bırakacağını söyledi.

Yaycı, "2014 yılında ben ve şu anda ekarte edilen kahraman bir generalimizin ordudan ihraç edilmemizi istediler, FETÖ'cüler vardır, temizlenmesi lazımdır dediğimiz için" dedi.
Yaycı, söz konusu belgeleri hazırlayan FETÖ'cülerin firarda olduğunu söyledi.

Yaycı, konuşmasında TSK'ya yönelik mevcut FETÖ tehdidi konusunda da uyarılar yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular
Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!
Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!
Cübbeli Ahmet Hoca yine Diyanet'e çattı: Görevini ihmal ediyor, tehlike bekliyorum
Cübbeli Ahmet Hoca yine Diyanet'e çattı: Görevini ihmal ediyor, tehlike bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajında enflasyon vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajında enflasyon vurgusu
Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Videosu yayınlandı 15 Temmuz'u seçtiler
Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Videosu yayınlandı 15 Temmuz'u seçtiler
CHP'li Yarkadaş'tan sert tepki: "İmamoğlu bunları önemsemiyor, CHP oy kaybediyor"
CHP'li Yarkadaş'tan sert tepki: "İmamoğlu bunları önemsemiyor, CHP oy kaybediyor"
86 yaşındaki kadın 15 Temmuz gecesi yanına balta, satır alarak meydanlara indi
86 yaşındaki kadın 15 Temmuz gecesi yanına balta, satır alarak meydanlara indi
O bunu hep yapıyor! ABD Başkanı Biden yine boşlukla tokalaştı!
O bunu hep yapıyor! ABD Başkanı Biden yine boşlukla tokalaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Datça'da orman yangınıyla mücadele eden kahramanlara teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Datça'da orman yangınıyla mücadele eden kahramanlara teşekkür
15 Temmuz şehidinin babası o günü anlattı: "Bombanın altına koşa koşa gitti"
15 Temmuz şehidinin babası o günü anlattı: "Bombanın altına koşa koşa gitti"