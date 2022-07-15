Cihat Yaycı'dan FETÖ açıklaması: Skandal olur mektup bıraktım öldüğümde açıklarım

FETÖ konusunda çarpıcı belgeler ortaya koyan, 'Mavi Vatan' hakkındaki çalışmalarıyla da bilinen müstafe Tümamiral Cihat Yaycı 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken açıklamalarda bulunarak "Bunu ilk defa söylüyorum, skandal olur açıklamayacağım, mektup olarak bıraktım" dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz'a giden süreç ve TSK'daki FETÖ yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Yaycı, elinde bir belge bulunduğu belirtti ve "Öldüğümde açıklarım, mektup olarak bıraktım" dedi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Haber Global'de 15 Temmuz'un 6. yılında, FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaycı, FETÖ yapılanmasına ilişkin 'elinde bazı belgelerin bulunduğunu'belirterek bunları bir mektup olarak bırakacağını söyledi.

Yaycı, "2014 yılında ben ve şu anda ekarte edilen kahraman bir generalimizin ordudan ihraç edilmemizi istediler, FETÖ'cüler vardır, temizlenmesi lazımdır dediğimiz için" dedi.

Yaycı, söz konusu belgeleri hazırlayan FETÖ'cülerin firarda olduğunu söyledi.

Yaycı, konuşmasında TSK'ya yönelik mevcut FETÖ tehdidi konusunda da uyarılar yaptı.