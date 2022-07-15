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Şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı! Görüntülere bakın

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde şiddetli poyraz balıkçı teknelerini batırdı.

Hızı saatte 75 ile 90 kilometre arasında esen şiddetli rüzgar, Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’nde etkili oldu.  Poyraz nedeniyle bazı koylarda bulunan balıkçı tekneleri ve sandallar battı.

Meteorolojinin orman yangınları konusunda çok ciddi risk olarak duyurularda bulunduğu bölgedeki şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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