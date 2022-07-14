BIST 2.410
DOLAR 17,50
EURO 17,56
ALTIN 965,45
YEREL

Taksici, ücret tartışması yaşadığı yolcuyu tekme tokat dövdü

ESENYURT’ta taksiye binen yabancı uyruklu müşteri ile taksi sürücüsü ücret yüzünden tartıştı. Taksici ve bir arkadaşı, yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksiden inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförü ve bir meslektaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

2 şoför, yakaladıkları yolcuyu tekme tokat sokak ortasında darp etti. Vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yolcu otobüs şoförü çıldırttı siren çalan ambulansa yol vermedi o anlar böyle görüntülendi
Yolcu otobüs şoförü çıldırttı siren çalan ambulansa yol vermedi o anlar böyle görüntülendi
Datça'da yangın neden çıktı? Bakan Kirişçi yangının nedenini açıkladı
Datça'da yangın neden çıktı? Bakan Kirişçi yangının nedenini açıkladı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçırılma planının tüm detayları
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçırılma planının tüm detayları
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Yunanistan’da helikopter denize düştü: 2 mürettebat kayıp
Yunanistan’da helikopter denize düştü: 2 mürettebat kayıp
Erzurum'da yaşlı amcanın Erdoğan sevgisi Ben onu bunu bilmem oyum Tayyip'in
Erzurum'da yaşlı amcanın Erdoğan sevgisi Ben onu bunu bilmem oyum Tayyip'in
Hasta tartıştığı doktora söyledi doktor çileden çıktı 'oturduğun yerden para kazanıyorsun'
Hasta tartıştığı doktora söyledi doktor çileden çıktı 'oturduğun yerden para kazanıyorsun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, Hande Fırat canlı yayında apar topar ekrandan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, Hande Fırat canlı yayında apar topar ekrandan çıktı
Biri kuyumcuyu oyaladı diğeri kaşla göz arasında çaldı o anlar kamerada
Biri kuyumcuyu oyaladı diğeri kaşla göz arasında çaldı o anlar kamerada
Karşıdan karşıya geçerken bir anda köpek çıktı! İki çocuğa araba çarptı
Karşıdan karşıya geçerken bir anda köpek çıktı! İki çocuğa araba çarptı