Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Videosu yayınlandı 15 Temmuz'u seçtiler

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. Görüntülerin 15 Temmuz olduktan sonra paylaşılması dikkat çekti.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından Fethullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı.

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ağır sağlık sorunları yüzünden hastaneye yatırılmasını doğrulayan örgüt, bugün gece yarısından sonra saat 00.35'te FETÖ liderinin hastaneden çıkış görüntülerini paylaştı. G

Fethullah Gülen'in ayakta zor durduğu, kıyafetinin altında da aletler olduğu fark edildi.

Oda TV'nin aktardığına göre FETÖ'nün yayın organı Herkulnağme'den video ile paylaşılan açıklamada "Rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış, kampa (Pensilvayna'daki çiftlik) dönmüş bulunmaktadır. Doktorları Hocaefendi’nin (FETÖ lideri) sağlık durumunun beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirttiler. Kendileri, tüm arkadaşlarımıza selamlarını ve dua taleplerini ilettiler" denildi.