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Evde ne varsa topladılar! Yakalanan hırsızlar ev sahibine böyle yalvardı

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve giren hırsızlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlar gözaltına alındıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibine yalvararak özür diledi.

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Hilal Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eve hırsız girdiğinin ihbarı üzerine bölgeye Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bölgeye gittiğinde adresin önünde çalınan eşyaları taşıyacak çekçek arabasını fark etti. Bunun üzerine derhal eve çıkan ekipler, evin kapı göbeğinin zorlanarak içeriye girilip ardından kapının yeniden kapatılıp arkasına açılmaması için destek koyulduğunu tespit etti.

Evde ne varsa toplamışlar
Ev sahibi kadından evin anahtarını alan polis ekipleri, evin iç klima ünitesinin söküldüğünü, çamaşır makinası, kettle ve fırının yerinden çıkartıp kapıya getirildiğini; terasa çıkıldığında ise televizyon ve elektrikli süpürgenin sökülüp buraya çıkarıldığını ve buradan taşınacak şekilde hazırlandığını gördü.

Terasta saklanırken yakalandılar, ev sahibine yalvardılar
Neredeyse evin içerisindeki tüm elektronik eşyaları çalan şüpheliler H.T. ve H.T., polis ekipleri tarafından evin teras bölümünde saklanırken, hırsızlık yapmada kullandıkları aletlerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalandığı anları ise ev sahibi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bu esnada şüpheliler H.T. ve H.T.'nin ev sahibi olan kadına yalvararak özür diledikleri görüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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