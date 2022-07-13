Hasta tartıştığı doktora söyledi doktor çileden çıktı 'oturduğun yerden para kazanıyorsun'

ANKARA Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bir olay sosyal medyayı salladı. El muayenesi için hastanede bulunan bir hasta, doktorla girdiği tartışmada "Oturduğun yerden para kazanıyorsun" diyerek ortalığı birbirine kattı. Gergin anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi, elini muayene ettirmek isteyen hastanın bağıra çağıra gösterdiği tepkiyle sağlık çalışanıyla girdiği tartışmaya sahne oldu. Ortalığı birbirine katan hasta, hastanede el cerrahı bulunmadığını ifade etti.

Koridorda bağırarak tepki gösteren hastaya, sağlık çalışanlarından biri yanıt verdi. Türkiye'de 80 tane el cerrahı bulunduğunu dile getiren sağlık çalışanı hastanede el cerrahı bulunmadığını dile getirdi.

Hastanın gürültülü şekilde tepki göstermesine karşılık veren sağlık çalışanı, "Sen böyle bağırdıkça istifa ederler, sonra ‘doktor, doktor’ diye gezersin ortalıkta" diye konuştu.

"Oturup da bedavadan para kazanan insanlar"

Bunun üzerine hasta vatandaş bağırmaya devam ederek "Senin gibi oturup da bedavadan para kazanan insanlar gider işte" şeklinde tepki göstermesiyle gerginliğin dozu yeniden yükseldi. Hastanın doktoru çileden çıkartan sözlerinin ardından hastanedeki diğer görevliler araya girerek müdahale etmek durumunda kaldı.