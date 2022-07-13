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Tatilciler akın akın dönüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının da normalin altında olduğu gözlemlendi.

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