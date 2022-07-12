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POLİTİKA

Binali Yıldırım muhalefete gözdağı verdi: Seçim için iki bayram arasını işaret etti!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimi için iki bayram arasını işaret etti. Yıldırım, seçimle ilgili iddialı ifadeler kullanarak, "Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sivas’ta Ak Parti İl Teşkilatı Bayramlaşma Programına katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Yıldırım, yaptığı konuşmasında seçim tarihi olarak 2023 yılında ki iki bayram arasını işaret etti. Yıldırım konuşmasında, “Önümüzdeki sene üç tane bayramımız var. Birinci bayramımız Ramazan Bayramı, ikinci bayramımız Kurban Bayramı ve iki bayramın arasında da bir bayram var daha var değil mi? Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

“Bu badireyi de aşacağız”
Yıldırım ülkede yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve bir çok badirede olduğu gibi bu badirenin de birlikte aşılacağını ifade ederek, “15 Temmuz ikinci istiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin başbakanı bu ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkıştılar. Milletin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Sivas’ın yiğidoları, 84 milyon bu alçak kalkışmaya, FETÖ’nün teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdik ve bugün elhamdülillah anlımız ak, başımız dik olarak daima yürüyeceğiz, yeni hedeflere doğru yürüyeceğiz, Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümüne emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar birçok badireyi aşa aşa geldik. Bunu da inşallah asacağız” şeklinde konuştu.

Yıldırım bayramlaşma programının ardından esnaf ziyaretlerinde bulunarak Sivas’tan ayrıldı.

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