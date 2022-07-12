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Otomobili ile sürünün içerisine daldı! Hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı

AFYONKARAHİSAR'da hafif ticari aracın karayolundan geçmeye çalışan sürünün içine daldığı kazada 19 koyun telef olurken, olayda hamile bir koyunun karnından fırlaması ise kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Kaza, Bolvadin- Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin’den, Çay ilçesine doğru giden O.B., idaresindeki 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı.

Otomobilin çarptığı koyunlar metrelerce havaya yükselip ardından düştükleri yerde telef oldu. Olayda hamile bir koyunun karnındaki kuzu ise çarpmanın etkisi ile anne karnından dışarı fırladı. 19 koyunun telef olduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olup yola savrulan koyunları yol kenarına çekerek yaşanabilecek bir başka olumsuzluğun önüne geçti.

Olayın ardından jandarma tarafından sürücü O.B.’nin ifadesi alınırken, sürünün sahibi H.M.’nin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

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