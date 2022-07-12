BIST 2.434
DOLAR 17,32
EURO 17,39
ALTIN 966,02
GÜNCEL

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

ÇORUM'da otomatik tüfekle polis otosuna ateş eden bir kişi, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir kişinin rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen polis otosuna pompalı tüfekle ateş etti.

Polis ekipleri de bunun üzerine zanlıya ateşle karşılık verdi.

Silahlı çatışmada yaralanan zanlı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmanın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bıçakla kovaladığı yetmedi, otomobilin lastiklerini bıçakladı
Bıçakla kovaladığı yetmedi, otomobilin lastiklerini bıçakladı
Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: CHP'li bir seçmen olarak kabul etmiyorum kardeşim!
Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: CHP'li bir seçmen olarak kabul etmiyorum kardeşim!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber rekora koşuyor!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber rekora koşuyor!
Sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: Çok sayıda yaralı var
Sıra bekleyenlerin arasına araç daldı: Çok sayıda yaralı var
Komiser scooterle sokak sokak gezdi! Kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı
Komiser scooterle sokak sokak gezdi! Kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı
Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor
Hacılar veda tavafını yaparak dönüşe hazırlanıyor
Bakan Koca çağrı yapmıştı! Hatırlatma dozu randevuları doldu
Bakan Koca çağrı yapmıştı! Hatırlatma dozu randevuları doldu
Taksim Gezi Parkı'nda ortalık karıştı Bileklerini keserek intihara kalkıştı
Taksim Gezi Parkı'nda ortalık karıştı Bileklerini keserek intihara kalkıştı
Minibüste açık kalan kapıdan düşen kadın hayatını kaybetti
Minibüste açık kalan kapıdan düşen kadın hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'dan Arda Güler sözleri: "Onun attığı her gol bizi mutlu eder"
Acun Ilıcalı'dan Arda Güler sözleri: "Onun attığı her gol bizi mutlu eder"