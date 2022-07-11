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DÜNYA

Ukrayna, Rusya’ya ait mühimmat deposunu vurdu

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu.

Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbass Bölgesi’ndeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri art arda gelmeye başladı. Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya’ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılar da Nova Kakhovka kentinde bulunan Rusya’ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nova Kakhovka kentinde dün Herson bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, hava kuvvetleri ve hava savunma füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre 100’ün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı. Bazıları hayatta kalamayacak. Bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu” dedi.

Öte yandan hem Ukrayna hem de Rusya tarafından mühimmat deposuna ait patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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