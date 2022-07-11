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MEDYA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber rekora koşuyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle dikkat çeken bir berber sosyal medyada büyük ilgi gördü. Berbere ait video kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Sosyal medyada her zaman büyük beğeni toplayan ünlü isimlere benzeyen kişilerin videolarına bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren berber kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.

"Hobi olarak berberlik yapıyorum"
Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber, bir müşterisinin saçını keserken, "Hobi olarak berberlik yapıyorum" diyor. Videoyu çeken kişinin "Ali Koç bir bakar mısınız?" sözleri üzerine yüzünü kameraya dönen berber daha sonra müşterisinin saçını kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.

1 milyon izlenmeyi geçti
"blackpage_g" isimli sosyal medya hesabının paylaştığı video kısa sürede viral olurken, izlenme sayısı ise 1 milyonu aştı.

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