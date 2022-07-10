Ekrem İmamoğlu FOX'u bile çıldırttı: Canlı yayında sert tepki!

İmamoğlu'nun daha önceki birçok yağış, deprem ve koordine gerektiren olayda olduğu gibi yine tatilde olduğu ortaya çıkınca İstanbul halkı adeta isyan etti.

Yandaşı Fox'u bile çileden çıkardı

Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen tepki gösterdi. Birsen canlı yayında, "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım." dedi.