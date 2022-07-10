Sri Lanka'da protestocular Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı. Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yaşadığı özel konut ise göstericiler tarafından ateşe verildi.

Nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Ranil Wickremesinghe, evinin basılmasının ardından istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Wickremesinghe, ailesiyle beraber ateşe verilen kendi evinde ikamet ediyor, resmi başbakanlık konutunu ise sadece hükümet işleri için kullanıyor.

Aylardır süren ekonomik kriz yüzünden düzenlenen protestoların ardından ülkenin dört bir yanından eylemciler cumhurbaşkanlığı sarayına gelerek istifa taleplerini yeniledi.

Nerede olduğu açıklanmayan Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın daha güvenli bir yere yerleştirildiği belirtildi.