Cami İmamı hutbede cemaati doktorlara karşı kışkırttı: Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin...

KONYA Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, başka bir hastanenin özel güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürüldü. Dün tüm Türkiye'de doktorlar doktorlara karşı şiddeti protesto için iş bırakma eylemi yaptı. Konya'da bir cami imamı, Cuma hutbesinde greve çıkan doktorların öldürülmesine hak verdi.

Konya'da bir doktorun hastanede katledildiği haftanın Cuma hutbesinde, doktorların öldürülmesine adeta cevaz verildi. Doktorların dün iş bırakmasına tepki gösteren imam Cuma hutbesinde, "İğne yapmaya gittin doktor dedi ki bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?" diye cemaati tahrik etti.

Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı, doktorların yaptığı iş bırakma protestosuyla ilgili şunları söyledi: "Dün hastaneler görev yapmadı. Günlük tedavi olacak adam var. Bu neyi getirir? Bu daha fazla doktorun öldürülmesini getirir. Sen hastaneden boş döndün. Öldürmez misin sen?"