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Doktorların eylemine müdahale eden polise tokat atan astsubay tutuklandı

İSTANBUL'da sağlık çalışanlarına destek gerekçesi ile TTB'nin Çapa Tıp Fakültesi'ndeki eylemine giden ve burada taşkınlık yapan gruba müdahale eden polise tokat attığı belirlenen astsubay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından dün Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından İstanbul Çapa atın Fakültesi Hastanesi önünde düzenlenen eylemde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşanmıştı.

Arbede sırasında gruba müdahale eden polise kalabalık arasındaki bir kişi tokat atmıştı. Güvenlik kamera görüntülerinden tokat atan eylemcinin kimliği belirlendi. Saldırganın, sağlık çalışanı eşine destek vermek üzere eyleme katıldığı öne sürülen giden Astsubay N.K.Ö. olduğu saptandı.

Polise tokat atan N.K.Ö.’nün, emniyet ekiplerince dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.K.Ö. “Polise mukavemet” ve “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
N.K.Ö.’nün saldırı yaptığı anlar kameralara yansımış, kayda geçen görüntüler büyük tepki çekmişti.

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