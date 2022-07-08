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Suriyeliler lüks araçlarla konvoy yapıp para gösterince ortalık fena karıştı

ŞANLIURFA’da lüks araçlarla Suriye bayrağı açarak konvoy yapmak isteyen Suriyelilere bazı vatandaşlar tepki gösterdi...

Türkiye’de son dönemde artan göçmen karşıtlığı çeşitli olaylarda kendini göstermeye devam ediyor. Bu kez Şanlıurfa’da lüks araçlarla Suriye bayrağı açarak konvoy yapmak isteyen Suriyelilere bazı vatandaşlar tepki gösterdi. 

Şanlıurfa’da yerel kaynakların iddiasına göre düğün konvoyu yapan Suriyeliler, Suriye bayrağı ve para göstermesi sonrası yerel halk tepki gösterdi. Ön camında Arapça yazılar yazan arabalar tekmelendi. 

Polis ve bekçiler halka biber gazıyla müdahalede bulundu. Buna rağmen vatandaşların öfkesi dinmezken, Suriyeli göçmenler araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. 

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