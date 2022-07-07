Doktorların protestosunda polisten kadın gazetecilere sert müdahale ve tehdit!

İSTANBULda hekimler ve sağlık çalışanları, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini protesto etmek için Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. Sağlık çalışanları ile polis arasında arbede yaşanırken, bir polisin kadın gazetecilerin üzerine yürüyüp tehdit etmesi kameralara yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin sağlık çalışanlarının protestosunu kaydetmek isteyen Habertürk, DHA ve Artı Bir TV muhabirleriyle tartıştı. Bir gazetecinin ayağına bastığını kaydettiğini ifade etmesi üzerine Zengin, gazeteciye "Çekmediysen seninle görüşeceğiz" diyerek tehdit etti.

Artı TV Muhabiri Meral Danyıldız bu anları twitter hesabından, "Hanifi Zengin az önce benim üzerime yürüdü. Kameramanım Bilal Meyveci'ye "ayağına bastığımı çektin mi çekmezsen seninle görüşeceğiz" diye tehdit etti. Kurumumu tüm polislerin ortasında yüksek sesle bağırıp hedef gösterdi. Kadın olarak bir kadına vurmasına yediremediğim" notuyla paylaştı.



Başka bir videoda Zengin'in yine gazetecilerin üzerine yürüdüğü görüldü.