Konya'daki doktor katili: Yakalasalar asacaklar! 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım

KONYA Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldüren başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu. Sedat Peker videoların ses alıp videolar çeken doktor katili Akçay'ın, "Yakalasalar asacaklar! 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım" dediği video birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Konya Şehir Hastanesinde dün meydana gelen silahlı saldırı tüm Türkiye'yi şoke ettiği gibi endişeleri daha da büyüttü. Doktorlar, can güvenlikleri olmadığı için greve gitmeye hazırlanırken, Kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren Hacı Mehmet Akçay ile ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Konya'da başka bir hastanede güvenlik görevlisiymiş!

Dün öğle saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın kimliği ise şoke etti. Doktor katili Hacı Mehmet Akçay'ın Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

TikTok paylaşımları kan dondurdu

Doktor katili olan Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkat çekti. TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Öldürülen Konya Şehir Hastanesi'nde görevli kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya