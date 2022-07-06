BIST 2.376
DOLAR 17,22
EURO 17,61
ALTIN 977,50
MAGAZİN

Serenay Sarıkaya yalın ayak sevgilisine dans eti Umut Evirgen hayranlıkla izledi! Dans şovu ile Yunanistan'ı yıktı geçti

Uzunca bir süre aşk yaşayan fakat aşklarını 'sadece arkadaşız' diyerek saklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı geçtiğimiz günlerde Evirgen'in yaptığı paylaşımla açıklanmıştı. Birlikte Yunanistan tatilinde olan ikiliden renkli görüntüler gelmeye devam ederken Serenay Sarıkaya'nın sevgilisine dansı sosyal medyada viral oldu.

Adı en son Cem Yılmaz ile anılan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya'nın ismi işletmeci Umut Evirgen ile anılıyordu.
Her seferinde 'sadece arkadaşız' diyerek ilişki iddialarını reddeden ikiliden geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın 30. yaş gününde aşkı belgeleyen paylaşım gelmişti.
Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni yaşına sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'da tatilde girmişti.
Yeni aşkı Evirgen ile tatilde olan güzel oyuncudan renkli karaler gelmeye başladı. Tatil pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak dans şovu ile sosyal medyayı yaktı geçti.
Eline tef alan Serenay Sarıkaya kıvrak dansı ile mest etti. Sarıkaya'nın dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sokakta elinde tef ile dans eden Serenay Sarıkaya'yı sevgilisi Umut Evirgen ise hayranlıkla izledi.  

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kaç lira maaş alıyor? Canlı yayında maaşını ve malvarlığını açıkladı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kaç lira maaş alıyor? Canlı yayında maaşını ve malvarlığını açıkladı
Çanakkale'de orman yanıyor! Rüzgar da çok fena işte son durum
Çanakkale'de orman yanıyor! Rüzgar da çok fena işte son durum
Bursa'da alkollü kadın sürücü iddia etti polis kamerayı inceledi, yalanlar ortaya çıktı
Bursa'da alkollü kadın sürücü iddia etti polis kamerayı inceledi, yalanlar ortaya çıktı
Marmaris'te köpek balığı paniği! Sopayla kovaladılar işin aslını belediye açıkladı
Marmaris'te köpek balığı paniği! Sopayla kovaladılar işin aslını belediye açıkladı
Ankara’da 2 genç kız kendilerini taciz eden erkeği tekme tokat dödü! İşte o anlar
Ankara’da 2 genç kız kendilerini taciz eden erkeği tekme tokat dödü! İşte o anlar
Tartışma kanlı bitti! Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tartışma kanlı bitti! Ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Meksika’da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi
Meksika’da metro hattında patlama: Bin 400 yolcu tahliye edildi
"Yerler kirlenmesin" diye çamurlu ayakkabılarını çıkarttı! Duygulandıran görüntüler
"Yerler kirlenmesin" diye çamurlu ayakkabılarını çıkarttı! Duygulandıran görüntüler
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Meclis'te 'PKK' gerginliği: CHP yine sessiz kaldı, HDP'liler kavga çıkardı
Meclis'te 'PKK' gerginliği: CHP yine sessiz kaldı, HDP'liler kavga çıkardı