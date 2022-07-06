Serenay Sarıkaya yalın ayak sevgilisine dans eti Umut Evirgen hayranlıkla izledi! Dans şovu ile Yunanistan'ı yıktı geçti

Uzunca bir süre aşk yaşayan fakat aşklarını 'sadece arkadaşız' diyerek saklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı geçtiğimiz günlerde Evirgen'in yaptığı paylaşımla açıklanmıştı. Birlikte Yunanistan tatilinde olan ikiliden renkli görüntüler gelmeye devam ederken Serenay Sarıkaya'nın sevgilisine dansı sosyal medyada viral oldu.

Adı en son Cem Yılmaz ile anılan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya'nın ismi işletmeci Umut Evirgen ile anılıyordu.

Her seferinde 'sadece arkadaşız' diyerek ilişki iddialarını reddeden ikiliden geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın 30. yaş gününde aşkı belgeleyen paylaşım gelmişti.

Hayatı, işleri, aşkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yeni yaşına sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'da tatilde girmişti.

Yeni aşkı Evirgen ile tatilde olan güzel oyuncudan renkli karaler gelmeye başladı. Tatil pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak dans şovu ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Eline tef alan Serenay Sarıkaya kıvrak dansı ile mest etti. Sarıkaya'nın dans ettiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Sokakta elinde tef ile dans eden Serenay Sarıkaya'yı sevgilisi Umut Evirgen ise hayranlıkla izledi.